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Басилашвили назвал смерть Захарова катастрофой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Смерть режиссера, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова — катастрофа для театрального мира. Об этом заявил народный артист СССР Олег Басилашвили.

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«Уход Марка Анатольевича — катастрофа для всего российского театра, и не только для российского. Он всегда олицетворял жизнелюбие, радость жизни, попытку понять и сделать ее лучше», — передает его слова РЕН ТВ.

Ранее 28 сентября худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев заявил, что Захарова можно считать создателем великого театра «Ленком». По его словам, никто не думает, что это театр Ленинского комсомола (так он изначально назывался), и все знают, что этот театр Марка Анатольевича Захарова.

Захаров, ставший главным режиссером Ленкома в 1973 году, умер утром 28 сентября на 86-м году жизни. Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что причиной смерти стало второе за короткое время воспаление легких.

В связи с кончиной худрука труппа театра прервала гастроли в Санкт-Петербурге.

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