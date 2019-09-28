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Худрук БДТ рассказал о конце великой эпохи после смерти Захарова

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Великая эпоха русского театра ушла вместе с художественным руководителем московского театра «Ленком», режиссером театра и кино Марком Захаровым. Об этом заявил ТАСС в субботу, 28 сентября, художественный руководитель Большого драматического театра (БДТ) имени Г.А. Товстоногова Андрей Могучий.

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«Уход личности такого масштаба — невосполнимая утрата для всех, вместе с Марком Анатольевичем ушла великая эпоха русского театра», — подчеркнул Могучий.

По его словам, спектакли и фильмы Захарова сформировали не одно поколение. При этом режиссер «обладал, кроме всего прочего, редким качеством — самоиронией».

Также Могучий указал на то, что во время последней встречи Захаров посоветовал ему в жизни полагаться на интуицию. «Это часто мне помогает в нелегких ситуациях», — сказал худрук БДТ.

Ранее, 28 сентября, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз назвал Захарова отдельным явлением русской культуры, которое относится к кино, театру, педагогике и гражданскому существованию.

Захаров, ставший главным режиссером «Ленкома» в 1973 году, умер утром 28 сентября на 86-м году жизни. Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что причиной смерти стало второе за короткое время воспаление легких. В связи с кончиной худрука труппа театра прервала гастроли в Санкт-Петербурге.

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