Коллеги Захарова рассказали о его вкладе в театральное искусство

Коллеги скончавшегося режиссера Марка Захарова рассказали «Известиям» о творческом пути Народного артиста СССР, которого 1 октября похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как заявил худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев, «Захаров создал великий театр, который больше 40 лет для меня и для многих был первым театром страны».

В «Ленкоме» режиссер поставил спектакли «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Формула любви», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и ряд других эпохальных опусов.

«Вес его слова в «Ленкоме» был огромен и соответствовал его положению в русском театре, русском кино — в русском искусстве в целом», — отметил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Народный артист России, худрук «Школы современной пьесы» и профессор ГИТИСа Иосиф Райхельгауз добавил, что «есть режиссеры способные, есть талантливые, есть выдающиеся, а есть великие».

По его словам, «русский театр в XX веке дал миру целое высокогорье». «И, конечно, в этом же ряду — Марк Анатольевич Захаров, — заключил Райхельгауз. — Можно сказать, в русской культуре появилось понятие «Марк Захаров».

Подробнее — в материале «Известий»:

Давайте простимся светло: за что мы любим Марка Захарова