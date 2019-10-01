Сын обвиняемого в изнасиловании священника заявил о болезни отца

Сын обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетних священника Николая Стремского, арестованного в Оренбурге, заявил, что у его отца тяжелая форма псориаза, что является противопоказанием для содержания в СИЗО. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает ТАСС.

По словам Дениса Стремского, отец долгое время содержался в клинике, у него есть медицинские документы, подтверждающие диагноз. «Такое заболевание — явное противопоказание для нахождения в СИЗО. Были периоды, когда он переодевал рубашки каждые полчаса, псориаз прогрессирует, когда он нервничает, бывали периоды облегчения», — рассказал сын обвиняемого. Он также отметил, что диагноз отца — неоспоримый факт, а пятна на руках видно на фотографиях спецслужб.

Стремский-младший отметил, что за несколько дней до задержания священник собирался в Москву на операцию, предположительно, чтобы удалить полипы в желудке. Сын батюшки утверждает, что подобные диагнозы являются основанием для изменения решения суда о содержании обвиняемого в СИЗО.

Николаю Стремскому, руководителю религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия», предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Удочеренная им Елена Стремская и ее муж Виктор Щербаков стали фигурантами уголовного дела о незаконном ограничении свободы несовершеннолетних по статье 127 Уголовного кодекса России. Сообщается, что они заперли других детей священника и содержали их в гараже.

Суд арестовал троих подозреваемых, заседание прошло в закрытом режиме. В рамках расследования проведены обыски, выемки документов, опрошены свидетели, проведены экспертизы.

Для более оперативного расследования уголовное дело передано в Главное следственное управление СК России.

В Оренбургской епархии сообщили, что Стремский запрещен в священнослужении до окончания расследования. Ситуация находится на контроле у правящего архиерея.

Ранее Стремского задерживали за нетрезвую езду. По информации РЕН ТВ, он попытался укрыться на территории обители, а вытаскивать его пришлось за руки и за ноги. Пройти медэкспертизу священник отказался. В связи с этим на него был составлен административный протокол.