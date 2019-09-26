Защита обвиняемого в изнасиловании детей священника обжалует его арест

Защита священника Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского, взятого под стражу по подозрению в развратных действиях и изнасиловании несовершеннолетних, намерена обжаловать арест. Об этом 26 сентября «РИА Новости» рассказал адвокат настоятеля Андрей Мышкин.

«В течение трех суток мы обжалуем арест Стремского в высшей судебной инстанции — в областном суде Оренбурга», — пояснил он.

Ранее в этот же день следователи обвинили Стремского по трем статьям Уголовного кодекса — «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», «Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Региональное Следственное управление Следственного комитета России по Оренбургской области комментариев по данному делу не дает. Заседание суда, где Стремский, его дочь и супруга были арестованы до 12 ноября, прошло в закрытом режиме.

В Оренбургской епархии сообщили, что Стремский запрещен в священнослужении до окончания расследования. Ситуация находится на контроле у правящего архиерея.

Ранее, 25 сентября, Ленинский районный суд Оренбурга арестовал священника на один месяц и 19 дней — до 12 ноября. Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, заподозрили в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.