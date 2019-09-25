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В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского сроком на один месяц 19 дней — до 12 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. В Оренбургской епархии сообщили, что Стремской запрещен в священнослужении до окончания расследования. Ситуация находится на контроле у правящего архиерея.

«Указом высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Оренбургского и Саракташского, протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении на время ведения следствия», — говорится в сообщении на сайте епархии.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что подобный запрет в отношении священника является стандартным действием в сложившейся ситуации.

Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

11 августа священник, который насильно погружал в воду годовалого ребенка во время церемонии, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год. Инцидент произошел в Мариенбургской церкви в Гатчине.

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