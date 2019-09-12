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Священник опроверг данные об оскорблении отменивших молебен в школе родителей

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Фото: volblag.cerkov.ru
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Настоятель храма в городе Волжский протоиерей Александр Копейкин опроверг сообщения о том, что якобы назвал сектантами родителей, выступивших против молебна в школе. Священнослужитель прокомментировал ситуацию в интервью «РИА Новости» в четверг, 12 сентября.

По словам Копейкина, его слова исказили.

«Я вообще ничего такого не говорил», — подчеркнул протоиерей. Он добавил, что во время молебна не собирался никого «воцерковлять или еще что-то делать».

«Мы ничего не навязываем», — заявил он.

Ранее 12 сентября сообщалось, что в школе № 22 в городе Волжский Волгоградской области отменили приуроченный к началу учебного года молебен. Сделали это после жалоб, поступивших от родителей учеников, уточнила директор учебного заведения Ольга Новожилова.

После этого в некоторых СМИ появилась информация, что Копейкин, комментируя отмену молебна, назвал недовольных родителей сектантами, которые «не хотят, чтобы церковь приходила к детям». В частности, такое сообщение опубликовал telegram-канал «Подъем».

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