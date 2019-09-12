Возмущенные родители отменили молебен в школе Волгоградской области

В школе города Волжский Волгоградской области отменили ежегодный молебен по случаю начала учебного года из-за возмущений родителей. Об этом 13 сентября «РИА Новости» рассказала директор учебного учреждения Ольга Новожилова.

Согласно устоявшейся традиции, каждый год в начале сентября в школу № 22 приходил настоятель одного из местных храмов, отец Александр Копейкин, который проводил богослужение для детей и их родителей.

«В этом году такой молебен мы поставили, нам по электронке прислали два родителя свои возмущения по этому поводу (…) В связи с этим от молебна отказались», — пояснила директор школы.

Днем ранее, 11 сентября, российская писательница Дарья Донцова предложила вернуть в качестве факультатива дисциплину «Закон Божий» в российские школы.