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Донцова предложила вернуть в школы уроки Закона Божия

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Писательница Дарья Донцова предложила вернуть в качестве факультатива дисциплину Закон Божий в некоторые российские школы. Об этом она сказала в среду, 11 сентября, на посвященной всероссийскому Дню трезвости пресс-конференции.

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«Я считаю то, что в школах был отменен Закон Божий — это очень плохо для нашего подрастающего поколения», — цитирует Донцову «РИА Новости».

По словам писательницы, такие факультативные занятия можно было бы сделать хотя бы для детей в православных школах.

«Чтобы бабушки бы приходили и объясняли»,— отметила она.

11 сентября Русская православная церковь (РПЦ) и Минздрав проводят всероссийский День трезвости. Впервые этот праздник начали отмечать в 1911 году в Санкт-Петербурге, однако во времена СССР о нем забыли. Праздник был восстановлен в 2005 году по инициативе РПЦ.

В России в 2012 году был введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), который рассчитан на учащихся четвертых классов и предусматривает изучение на выбор основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. В январе 2018 года председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Меркурий предложил проводить такие уроки в форме дискуссионных клубов.

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