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Прокуратура признала нарушения в крещении ребенка в Гатчине

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Прокуратура Ленинградской области обнаружила в деятельности священника Гатчинской епархии нарушения, связанные с жестоким обращением с детьми. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В результате проверки было установлено, что во время обряда крещения в церкви Покрова Божьей Матери в Гатчине священник допустил агрессивное поведение в отношении ребенка. В результате этого, мальчику были причинены телесные повреждения. Сообщается, что священнослужитель не прекратил обряд, несмотря на попытки матери остановить процесс.

Согласно областной прокуратуре, действия священника привели к нарушению прав несовершеннолетнего, предусмотренных международным правом, Конституцией и федеральными законами.

«В адрес архиерея Гатчинской епархии внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства», — отмечается в сообщении.

11 августа мать годовалого ребенка подала заявление в полицию на священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине. По словам женщины, он грубо обращался с малышом, в результате чего тот получил травмы.

На снятом в ходе крещения ролике видно, как батюшка силой окунает ребенка в воду с головой. Мать пытается забрать малыша, однако священник не позволил ей этого сделать. В результате у ребенка на теле остались ссадины и ушибы. После происшествия священник получил запрет на служение сроком на год.

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