Психолог сравнила поведение матери и священника во время крещения в Гатчине

Практикующий детский и семейный психолог Нина Хомерики назвала адекватной реакцию матери, которая пыталась забрать ребенка у священника, которого тот грубо окунал в воду во время обряда крещения.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий (Нечепоренко) насильно погружал в воду годовалого ребенка во время церемонии крещения, несмотря на протесты матери. После инцидента священник получил запрет на служение сроком на год.

«Мама ребенка адекватно отреагировала на происходящее как на ситуацию, небезопасную для ее ребенка, пытается защитить его. Священнослужитель, который в первую очередь человек, игнорирует как сигналы ребенка о дискомфорте, так и переживания мамы. По каким-то причинам он посчитал их переживания малосущественными», — сказала психолог.

По ее словам, процедура крещения в целом не имеет ничего общего с грубым обращением и насилием, заснятыми на видео.

«Стресс и моральный ущерб в этой ситуации получили как ребенок, с которым обращаются как с объектом, вещью, так и мама, которая, когда готовилась к крещению и пришла в церковь, вряд ли ожидала такого обращения», — подчеркнула Хомерики.

При этом психику ребенка сложно повредить одним таким эпизодом, отметила специалист.

«Адаптационные возможности психики огромны <...> Намного важнее здесь поведение взрослых, сможет ли мама переработать внутри себя эту ситуацию. Навредить ребенку может регулярное игнорирование его потребностей, его сигналов. Регулярное вторжение, в том числе в телесные границы», — заключила специалист.

После инцидента мать годовалого ребенка обратилась в правоохранительные органы, и полиция начала проверку.

Секретарь Гатчинской епархии РПЦ Владимир Глазунов принес женщине извинения от лица епархии в связи со случившимся, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу епархии.

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова прокомментировала произошедшее и сказала, что осуждает действия игумена Фотия (Нечепоренко), но в данный момент не планирует вмешиваться в ситуацию, потому что обращение от матери в ее аппарат не поступало.