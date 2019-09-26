Арестованный священник Стремский обвинен в изнасиловании детей

Следователи обвинили арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса. Ему вменяется в вину, в частности, изнасилование несовершеннолетних.

Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд.

«Органами следствия он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» четвертой части статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»), частью 3 статьи 135 («Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц») и статьей 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ», — говорится в сообщении.

Региональное Следственное управление Следственного комитета России по Оренбургской области комментариев по данному делу не дает. Заседание суда, где Стремский, его дочь и супруга были арестованы до 12 ноября, прошло в закрытом режиме.

В Оренбургской епархии сообщили, что Стремский запрещен в священнослужении до окончания расследования. Ситуация находится на контроле у правящего архиерея.

«Указом высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Оренбургского и Саракташского, протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении на время ведения следствия», — отмечается в сообщении на сайте епархии.