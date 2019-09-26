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Священника из Оренбурга уже задерживали за вождение в нетрезвом виде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Настоятеля Свято-Троицкой обители Оренбурга Николая Стремского, которого подозревают в насилии над приемными детьми, четыре года назад поймали пьяным за рулем. Об этом 26 сентября сообщает РЕН-ТВ.

По информации канала, он попытался укрыться на территории обители, а вытаскивать его пришлось за руки и за ноги. Пройти медэкспертизу священник отказался. В связи с этим на него был составлен административный протокол.

После инцидента Стремской покаялся и был прощен епархией Оренбурга и вновь допущен к богослужениям.

Ранее в этот же день сообщалось, что Ленинский районный суд Оренбурга арестовал Стремского, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Известно, что священнослужитель воспитывает около 70 приемных детей. Епархией города было принято решение о запрете священнослужения Стремского на время ведения следствия — до 12 ноября.

Кроме того, суд арестовал также дочь обвиняемого вместе с ее супругом.

11 августа священник, который насильно погружал в воду годовалого ребенка во время церемонии, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год. Инцидент произошел в Мариенбургской церкви в Гатчине.

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