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Суд арестовал напавшего на монаха священника

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Священник отец Севастиан, напавший с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре, арестован. Об этом сообщили в городском суде Сергиева Посада (Московская область).

«Суд арестовал Николая Запольнова, известного также как отец Севастиан, на два месяца, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия», — цитирует сообщение ТАСС.

Инцидент произошел 22 мая. Священник, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на 62-летнего иеродиакона Поликарпа, заподозрив в присвоении денег, которые принято приносить с записками о поминовении усопших. Пострадавший госпитализирован с ранением в живот.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил священника сана, сообщает «Газета.Ру».

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