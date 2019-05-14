В Новокузнецке священника отстранили от службы из-за конфликта с электрошокером

Священника в Новокузнецке на год отстранили от службы после конфликта с применением электрошокера. Об этом «РИА Новости» рассказал глава информационного отдела городской епархии Виктор Булгаков.

По его словам, на заседании суда 13 мая священнику не удалось заключить мировое соглашение, поскольку вторая сторона высказала много претензий в его адрес, сообщает телеканал «360».

«Суд определил, что его степень участия в конфликте порочит звание священнослужителя. Где он будет находиться и какое послушание будет нести в течение времени запрещения, решит епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир», — приводит сайт kp.ru слова главы информационно-издательского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский.

Булгаков подчеркнул, что, вместе с тем, полицейские свою оценку произошедшему еще не дали.

Инцидент произошел в конце апреля 2019 года. Как писал портал Citi-n.ru, в Сети появилось видео, на кадрах которого присутствуют, предположительно, священник, его супруга, а также еще две женщины. По данным СМИ, конфликт произошел после того, как прохожая попросила жену священнослужителя отвести в сторону собаку, с которой та гуляла, пишет «Газета.ру». В ответ женщина якобы напала на прохожую с электрошокером, а потом передала его мужу. Впоследствии выяснилось, что участницей конфликта была дочь, а не жена священника.