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Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

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Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova
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Полицейские в Подмосковье задержали священника, подозреваемого в нападении с ножом на одного из монахов Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщил глава пресс-службы монастыря иеромонах Федор.

Инцидент произошел вечером 22 мая в Сергиевом Посаде. Предварительно установлено, что священник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранил ножом монаха монастыря, заподозрив того в присвоении денег, которые принято приносить с записками о поминовении усопших, пишет «Ридус». 62-летнего пострадавшего доставили в Сергиево-Посадскую районную больницу с ранением в живот.

В региональном ГУ МВД подтвердили факт задержания нападавшего. Им оказался священник 1958 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет агентство городских новостей «Москва». По данным РЕН ТВ, нападавшего священника отстранили от службы на время расследования.

14 мая сообщалось, что в Новокузнецке священника отстранили от службы на год после конфликта с применением электрошокера.

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