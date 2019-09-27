Настоятельное желание: самого многодетного священника подозревают в педофилии

В Оренбуржье разгорелся скандал с участием высокопоставленного представителя духовенства — по подозрению в педофилии арестован настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николай Стремский. На воспитании у священника находились несовершеннолетние из детских домов. Впрочем, шокирующее подозрение не первое темное пятно в биографии священнослужителя. Подробности — в материале « Известий » .

Семь потерпевших

Руководитель религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Стремский был задержан силовиками в начале недели по подозрению в совершении изнасилования и развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

«В период с января по август 2018 года Стремский, находясь на территории поселка Саракташа Оренбургской области, неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также совершил изнасилование одной из них» , — говорится в пресс-релизе СКР.

Показания решились дать как минимум семь несовершеннолетних. Среди пунктов обвинение также есть и статья о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

общество Николай Стремский в Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия в Саракташе Фото: Оренбургская епархия РПЦ/oren-eparh.ru

Кроме того, под следствием оказались приемная дочь и зять Стремского — Елену Стремскую и Виктора Щербакова обвиняют в незаконном лишении свободы двух и более лиц, сообщает издание.

«В августе 2018 года, применяя насилие, заперли трех несовершеннолетних потерпевших в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени, ограничив их личную свободу», — уточняют в СКР.

25 сентября 2019 года Ленинский районный суд Оренбурга санкционировал арест настоятеля до 12 ноября.

«Наличие у обвиняемого семьи, заболеваний, положительных характеристик, регистрации по месту жительства, поручительства учитываются судом при рассмотрении ходатайства [следователя об аресте], однако сами по себе указанные обстоятельства не являются безусловным основанием к отказу в удовлетворению ходатайства следователя об избрании в отношении Стремского меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил в рамках заседания судья.

Одновременно с решением суда на официальном сайте Оренбургской митрополии появилось заявление о запрещении в священнослужении протоиерея Николая Стремского со ссылкой на указ митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина.

общество Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Защита Стремского пообещала обжаловать решение. Священник утверждает, что всё произошедшее не более чем вымысел детей.

«В течение трех суток мы обжалуем арест Стремского в высшей судебной инстанции — в областном суде Оренбурга» , — сообщил адвокат настоятеля Андрей Мышкин.

На ситуацию отреагировал губернатор Оренбурской области Денис Паслер, который пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим детям. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой — особенно для приемных детей, которых не раз обманывали взрослые. Церковь для нас — место, куда приходят за советом и помощью, ищут спасения. Так было и будет» , — написал Паслер.

По его словам, в Саракташе работают министры социальной защиты и образования, которые будут проверять, в каких условиях жили и воспитывались дети.

В Русской православной церкви призвали воздержаться от проявления эмоций и дождаться результатов расследования.

И белый лебедь на пруду

Священник Стремский уже привлекал к себе внимание правоохранительных органов. Но на предыдущие инциденты, связанные с пьяным вождением, предпочитали закрывать глаза и всякий раз его восстанавливали в служении.

Так, в 2015 году Стремский пытался скрыться от погони на белом Mercedes M-Class. Его удалось задержать на территории храма, настоятелем которого он является. От прохождения медосвидетельствования он отказался, однако на момент задержания у него были зафиксированы явные признаки алкогольного опьянения.

Погоня попала на видео. Материалы дела передали в суд, а Стремского временно отстранили от служения. Всего за год ему выписали 10 штрафов, которые священник не оплачивал. Через три месяца его восстановили в служении, а уголовное дело было отменено из-за «преждевременных выводов полиции». Сам Стремский утверждал, что дело в отношении него было сфабриковано и в тот день он не ездил за рулем.

За полгода до этого Стремского задерживали за пьяную езду, но ему удалось сохранить водительское удостоверение. Хотя за два года до этого инцидента священника лишали прав за то же правонарушение. Несмотря на многочисленные грубые нарушения ПДД Стремского каждый раз восстанавливали в служении после раскаяния.

Никого при этом не смущал внушительный автопарк протоиерея, в который входили флагманские модели Mercedes, Audi, Volkswagen и Infiniti. Большой дом, в котором Стремский проживал с приемными детьми, имел 20 спален, винный погреб и пруд с лебедями. Он хвастался журналистам своим парком автомобилей и говорил, что все эти блага заработаны «потом и кровью».

общество Mercedes священника Николая Стремского Фото: Урал56.Ру/ural56.ru

Во время поездки Стремского до обители вместе с корреспондентом Общественного телевидения автомобиль разогнался до 190 км/ч, а сам Стремский благословлял на нарушение правил дорожного движения. На вопрос журналиста о том, как бы он действовал в случае остановки сотрудником ГИБДД, священник ответил, что благословил бы его или же не стал благословлять.

Часть огромной территории обители милосердия сдавалась в аренду бизнесменам. У Стремского есть влиятельные покровители как среди чиновников, так и со стороны криминального мира — это следует из ходатайства следователя, озвученного в Ленинском районном суде, где решался вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, у священника есть значительное количество недвижимости за рубежом и нет регистрации в Оренбургской области.

Сейчас Стремскому 55 лет. Брать детей на воспитания Николай Стремский и его жена Галина начали с 1992 года, спустя пять лет после принятия сана. Кровных детей у пары нет. Сперва решили взять из детского дома сразу пятеро детей, а вскоре решили, что нужно брать еще, и в течение трех лет в семье оказались 47 мальчиков и девочек разного возраста, а затем число детей увеличилось до 70. Мальчики и девочки жили и учились отдельно друг от друга, но вместе ходили на службы и пели в семейном хоре. На момент задержания Стремского в его доме воспитывались 12 детей.