СК назвал число пострадавших от действий священника Стремского детей

Семеро детей пострадали от развратных действий 65-летнего священника Николая Стремского. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По данным следствия, с января по август 2018 года Стремский неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия. Одна девочка подверглась изнасилованию, говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг, 26 сентября. Следствием установлено, что его дочь Елена Стремская и ее муж в августе 2018 года заперли трех несовершеннолетних потерпевших в гараже. Дети удерживались насильно на протяжении длительного времени.

В настоящее время профильные службы оказывают психологическую помощь потерпевшим несовершеннолетним, они изолированы от возможного негативного воздействия.

Стремскому, руководителю религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Удочеренная им Елена Стремская и ее муж Виктор Щербаков стали фигурантами уголовного дела о незаконном ограничении свободы несовершеннолетних по статье 127 Уголовного кодекса России.

Суд арестовал трех подозреваемых, заседание прошло в закрытом режиме. В рамках расследования проведены обыски, выемки документов, опрошены свидетели, проведены экспертизы.

Для более оперативного расследования уголовное дело передано в Главное следственное управление СК России.

В Оренбургской епархии сообщили, что Стремский запрещен в священнослужении до окончания расследования. Ситуация находится на контроле у правящего архиерея.

Ранее Стремского задерживали за нетрезвую езду. По информации РЕН ТВ, он попытался укрыться на территории обители, а вытаскивать его пришлось за руки и за ноги. Пройти медэкспертизу священник отказался. В связи с этим на него был составлен административный протокол.