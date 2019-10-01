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Автомобилистка сбила восьмилетнего мальчика в Благовещенске

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В Благовещенске иномарка сбила восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу на «зеленый» сигнал светофора. Мальчик был доставлен в медучреждение.

Авария произошла во вторник, 1 октября, на пересечении Игнатьевского шоссе и улицы Дьяченко. 33-летняя женщина-водитель за рулем Nissan Tiida не пропустила пешехода на переходе и допустила наезд, сообщает Амурская Служба Новостей.

Восьмилетний мальчик получил различные травмы и был доставлен в медучреждение.

Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения благовещенского отдела ГИБДД Ирина Самарина отмечает, что около перекрестка находятся два корпуса гимназии № 25, в которых учатся 2 тыс. детей. Она просит быть водителей внимательней и осмотрительней на данном участке дороги.

С начала учебного года в Благовещенске произошло 15 дорожных аварий с участием детей. Из них одно — по вине ребенка.

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