Автомобиль сбил школьницу в Казани

В Казани отечественная легковушка сбила 12-летнюю школьницу, которая пыталась перебежать дорогу. Об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу.

Авария произошла в понедельник, 2 сентября, около одного из домов на улице Дубравной. По предварительным данным, 27-летний водитель «Лада Веста» превысил скорость и сбил 12-летнюю девочку, которая вышла из-за стоящей машины и пыталась перебежать дорогу, пишет Inkazan.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьница получила сотрясение головного мозга. Ее госпитализировали.

2 сентября в столице Татарстана зафиксировано 181 ДТП, в которых пострадали четыре человека.