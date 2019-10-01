Давление в Москве достигло рекордного «барического дна»

Утром 1 октября в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 730 мм ртутного столба. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, Москва достигла рекордного «барического дна».

«Сейчас фактическое давление 730,6 мм ртутного столба, это уже ниже, чем было в 1954 году — 733 мм ртутного столба. Это рекорд именно для 1 октября. Таким образом, мы оказались на рекордном «барическом дне», — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

Однако уже к концу дня давление должно повыситься до 738 мм мм ртутного столба, пишет «Газета.ру».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил ТАСС, что понижение давления связано с центром циклона, который приблизился к столице. Ближе к концу недели циклон будет уходить на восток, и к пятнице, 4 октября, давление нормализуется.

Ранее в сентябре Москву накрыла «барическая бензопила» (резкие колебания атмосферного давления), а синоптики предупреждали жителей столицы о погодной гипоксии (аномально низкое давление). Метеозависимым людям в такую погоду рекомендовано не перегружать организм, лежать дома и пить чай с мятой.

Во вторник, 1 октября, в городе ожидается дождливая погода и до +17 градусов. К вечеру возможны прояснения. В ночь на среду похолодает до +5...+7 градусов. Метеорологи уверены, что октябрь в Москве будет теплым — воздух днем будет прогреваться до +18 градусов.