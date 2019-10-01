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Британцы восхитились российским спецназом

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.

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Всероссийские испытания среди сотрудников спецназа прошли 27 сентября в Мордовии. В соревнованиях на силу, выносливость, психическую устойчивость приняли участие 85 бойцов из 38 российских регионов, пишет «РИА Новости».

Им предстояло пробежать кросс по пересеченной местности, пройти через болота по грудь в воде, избежать попадания об «обстрел» противника, продемонстрировать навыки стрельбы и сразиться в бою друг с другом.

В итоге право на краповый берет заслужили семь силовиков.

Читатели издания восхитились подготовкой и возможностями российских бойцов.

«Похоже есть причины опасаться русских», — написал один из комментаторов.

«Русские сильные… как медведи», — отметили другие.

«Сотрудники ФСИН России могут быть жестче, чем солдаты половины армий в ЕС», — написал пользователь Galahad.

«Я думаю, что в будущем такую же подготовку должны проходить шотландские, английские, ирландские и валлийские тюремные службы», — добавил еще один пользователь.

30 сентября сообщалось, что посольство России в Осло назвало фальшивкой статью о российском спецназе.

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