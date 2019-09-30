Посольство РФ в Осло назвало фальшивкой статью о российском спецназе

Российское посольство в Осло заявило, что статья норвежского издания Aldrimer, в которой говорится, что на территории королевства действует российский спецназ, является грубой провокацией. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

«Изложенная в статье Aldrimer.no 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — указано в сообщении.

Кроме того, в посольстве не исключили, что этот вброс может быть «неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с «российской угрозой».

27 сентября издание Aldrimer сообщило, что на территории Норвегии были обнаружены бойцы российского спецназа. Такую информацию СМИ приводит, ссылаясь на источники в норвежской разведке.

Предполагается, что военные из России проводили разведку ключевых объектов страны. При этом норвежские власти знают о проходящей спецоперации, однако отказались давать какие-либо комментарии журналистам по этому поводу.

1 августа портал Dagbladet сообщил со ссылкой на опрос, проведенный институтом Ipsos, что две трети жителей Норвегии (67%) считают президента России Владимира Путина угрозой мировой стабильности. Годом ранее людей, которые придерживались такого мнения, было на 10% меньше. По словам директора Норвежского научно-исследовательского института социальных наук Ивера Нойманна, влияние на норвежцев оказывают события в Сирии и на Украине.