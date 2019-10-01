Открытый плавательный бассейн закрыли в Хабаровске

В Хабаровске приостановили работу открытого плавательного бассейна, расположенного на набережной реки Амур. Исполнительный документ об административном приостановлении деятельности объекта поступил в районный отдел судебных приставов.

Как установила проверка, в бассейне нарушались санитарные требования: показатели остаточного свободного хлора и хлороформа в воде в чаше ванны бассейна не соответствовали норме. Это, по мнению экспертов, могло стать причиной возникновения инфекционных заболеваний посетителей, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В итоге бассейн не будет работать 30 суток. Начиная с даты приостановления его деятельности, судебные приставы ежедневно будут контролировать исполнение требований. В отношении руководства бассейна составлен протокол об административном правонарушении. Также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.