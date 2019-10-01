Прямой эфир

Открытый плавательный бассейн закрыли в Хабаровске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске приостановили работу открытого плавательного бассейна, расположенного на набережной реки Амур. Исполнительный документ об административном приостановлении деятельности объекта поступил в районный отдел судебных приставов.

Как установила проверка, в бассейне нарушались санитарные требования: показатели остаточного свободного хлора и хлороформа в воде в чаше ванны бассейна не соответствовали норме. Это, по мнению экспертов, могло стать причиной возникновения инфекционных заболеваний посетителей, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В итоге бассейн не будет работать 30 суток. Начиная с даты приостановления его деятельности, судебные приставы ежедневно будут контролировать исполнение требований. В отношении руководства бассейна составлен протокол об административном правонарушении. Также вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Возмещение ущерба при болезнях животных утвердили в Хабаровском крае
Рейды против торговли браконьерским лососем проводят в Хабаровске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019