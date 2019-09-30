Возмещение ущерба при болезнях животных утвердили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае утвердили порядок выплат компенсаций местным жителям в случае опасных болезней сельскохозяйственных животных. Фермерам необходимо предоставлять акт отчуждения поголовья или изъятия продукции.

В перечень заболеваний включили африканскую чуму свиней, сибирскую язву, ящур и бруцеллез. В случае ликвидации очагов заболеваемости владельцы поголовья могут обратиться в краевое управление ветеринарии за компенсацией. В пакет документов необходимо включить заявление об ущербе, а также документы, подтверждающие регистрацию юридического лица. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Выплаты будут производиться в течение десяти дней после получения средств из резервного фонда.

В управлении ветеринарии напомнили, что Хабаровский край является благополучной территорией в вопросе возникновения опасных болезней животных.