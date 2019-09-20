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Очаг африканской чумы свиней зафиксирован еще в двух селах Приморья

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Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
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Новая вспышка вируса африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в муниципальных образованиях Северное и Новоспасск в Архаринском районе Амурской области, граничащим с Еврейской автономной областью (ЕАО) и Хабаровским краем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз районной администрации.

«На территории муниципальных образований Северное и Новоспасск введен режим ЧС в связи с возникновением заболевания свиней африканской чумой», — говорится в сообщении.

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«С 18:00 18.09.2019 на территории МО Северное и МО Новоспасск введен режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с возникновением заболевания свиней африканской чумой», — сообщается на портале администрации Архаинского района. Болезнь не опасна для человека, но приводит к гибели свиней и диких кабанов.

Как отмечает «Интерфакс», в указанном районе находится Хинганский заповедник, где водятся редкие амурские тигры, рацион которых в значительной степени составляют дикие кабаны, также подверженные заболеванию. Однако пока вспышки АЧС среди диких животных в Приамурье не зафиксированы. Неделей ранее был снят карантин, действовавший из-за инфекции в шести районах и двух городах области, за исключением села Алексеевка Бурейского района, в котором был выявлен новый очаг опасного недуга.

По данным агентства, первая вспышка чумы свиней в регионе была замечена 7 августа в одном из крестьянских хозяйств Усть-Ивановки Благовещенского района, а через две недели — в селе Волково, неподалеку от первого очага. В общей сложности вирус был обнаружен в городе Райчихинск, в Благовещенске и его районах, в населенных пунктах Ивановского, Михайловского, Магдагачинского, Тамбовского, Бурейского и теперь Архаринского районов.

18 сентября информагентство PrimaMedia сообщало, что в пограничном районе Приморского края введен карантин в связи с АЧС. У фермеров в подсобных хозяйствах в селе Барано-Оренбургском изымают поголовье для предотвращения распространения вируса. Специальная комиссия будет изымать продукцию свиноводства, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Издание отмечало, что очаги этого вида чумы также выявлены в Ханкайском, Красноармейском и Дальнереченском районах края.

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