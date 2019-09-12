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Пострадавшим от паводка в Приангарье выплатят 300 млн рублей компенсации

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Аграриям Иркутской области, которые пострадали от паводка в 2019 году, из федерального бюджета дополнительно выплатят 296 млн рублей. Об этом зампредседателя правительства региона Антон Логашов доложил полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло в ходе видеоселекторного совещания.

Как сообщает пресс-служба правительства области, по состоянию на 10 сентября аграриям перечислено 250,5 млн рублей. Средства направлены на возмещение ущерба фермерам, на субсидирование их затрат на уплату лизинговых платежей и процентам по кредитам. Оставшуюся часть выплатят до 20 сентября, уточняет ИА IrkutskMedia.

Министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков пояснил, что компенсации получили 18 крестьянских и свыше 2 тыс. личных подсобных хозяйств. С учетом ранее направленных средств объем федеральных субсидий составил 475 млн рублей.

В соответствии с указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко, в региональном бюджете предусмотрены 700 млн рублей на поддержку граждан, у которых пострадали дачи, огороды и садовые участки. По данным на 10 сентября выплаты получили 1,9 тыс. человек на общую сумму 88 млн рублей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.

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