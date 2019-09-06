Новое здание построят для ветстанции в Тулуне после паводка

Новое здание вне зоны подтопления построят для Тулунской станции по борьбе с болезнями животных. Пока учреждение работает в штатном режиме в старом строении.

Незадолго до паводка в помещении ветстанции был проведен ремонт. В здании затопило первый этаж, из-за чего были уничтожены препараты и пострадало оборудование. Как только вода ушла, специалисты приступили к штатной работе и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Населению услуги оказываются на безвозмездной основе. Сотрудники ветстанции реагируют на сообщения о бездомных животных, принимают меры по вакцинации. Новое здание для ветстанции будет построено вне зоны затопления.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за сильных дождей. Вода пришла в 107 населенных пунктов, было подтоплено порядка 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число пострадавших составило 45 тыс. человек.