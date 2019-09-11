Дело о мародерстве во время наводнения в Приангарье передали в суд

В Иркутской области в суд передано уголовное дело о мародерстве во время наводнения в Тайшетском районе. Фигурантами по нему проходят двое местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По версии следствия, 1 июля 37-летний мужчина и 17-летний подросток обнаружили незапертый автомобиль. Его оставил один из местных жителей, вынужденный добираться вплавь до безопасного места. Злоумышленники похитили из машины надувную лодку, весла, сиденья, ножной насос, аккумулятор, ящик с инструментами, автомагнитолу, пишет ИА IrkutskMedia.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения его по существу.

Паводки в Иркутской облаcти начались в конце июня после cильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были гоcпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Общее число так или иначе пострадавших от паводков в регионе составило 45 тыс. человек.