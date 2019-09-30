Рейды против торговли браконьерским лососем проводят в Хабаровске

Более 130 рейдов провели в Хабаровске для выявления мест несанкционированной торговли рыбой. Сотрудники администрации и полиции пытаются выявить источники браконьерского лосося.

По данным управления торговли, в нелегальных местах продажи кеты рыба не отличается свежестью. Спрос на дешевый товар упал, однако горожане по-прежнему покупают продукцию подозрительного качества. С июля в Хабаровске прошло 133 рейда для выявления мест несанкционированной торговли. В общей сложности в отношении нарушителей составлено 222 протокола, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Штрафы пока получают только продавцы. Выйти на организаторов нелегальной торговли участникам рейдов пока не удается.