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СМИ узнали о планах РФ поставить загоризонтные РЛС на Ближний Восток

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В 2020 году Россия поставит нескольким странам Ближнего Востока новейшие загоризонтные радиолокационные станции (РЛС) «Резонанс-НЭ», способные обнаруживать гиперзвуковые аппараты и малозаметные крылатые и баллистические ракеты. Об этом 1 октября сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

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Отмечается, что контракты уже подписаны. Станции передадут ближневосточним заказчикам в течение 1,5-2 лет. При этом названия государств, которые приобрели РЛС, не уточняются. По словам собеседника агентства, все они являются дружественными России.

Станция «Резонанс-НЭ» работает в метровом диапазоне, способна засечь на больших расстояниях (вплоть до 1100 км) современные и перспективные воздушные цели, в том числе созданные по технологии малозаметности «стелс».

Одновременно такая РЛС может сопровождать до 500 целей.

В июле сообщалось, что созданный в России летно-испытательный комплекс «Элик» научит радиолокационные станции распознавать и определять тип летательных аппаратов воздушных, надводных, низколетящих и космических объектов. Эксперты сошлись во мнении, что новая техника серьезно повысит эффективность боевых систем ПВО.

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