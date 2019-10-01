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На Сахалине 15-летняя воспитанница интерната умерла от ожогового шока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На Сахалине воспитанница Кировского детдома-интерната для детей с проблемами умственного развития погибла от ожогового шока. Об этом 1 октября сообщает Следственное управление СКР по Сахалинской области.

По имеющейся информации, санитарка решила помыть 15-летнюю девочку, посадила ее в ванну, включила воду и, не закрыв слив в ванну пробкой, вышла из помещения. После того, как женщина вернулась, она обнаружила, что вода была слишком горячей. Из-за этого ребенок получил сильные ожоги.

После того как девочку госпитализировали, врачи боролись за ее жизнь, однако ребенка спасти не удалось. Предварительная причина смерти — ожоговый шок, как следствие ожоговой болезни на фоне термического ожога кожного покрова второй степени.

В отношении санитарки возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Также будет дана оценка действиям врачей, которые оказывали несовершеннолетней первую медицинскую помощь.

Следователями изъята вся необходимая медицинская документация, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В декабре прошлого года стало известно, что в Коми осудили экс-директора детдома за избиение воспитанников.

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