WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2020 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало список веществ и методов, запрет на которые вступит в силу в 2020 году. Вся подробная информация была размещена 30 сентября на официальном сайте ведомства.

Как отметил гендиректор агентства Оливье Ниггли, этот список поможет обеспечить чистоту спорта и здоровье спортсменов.

При составлении нового реестра учитывалось три фактора: влияние добавки на дальнейшие улучшения результатов спортсмена, опасность для здоровья и способность нарушения спортивного духа.

Запрет на опубликованные вещества вступает в силу 1 января 2020 года. Его опубликовали заранее, чтобы спортсмены и их окружение смогли ознакомиться с нововведениями.

4 сентября министр спорта России Павел Колобков рассказал о продолжении борьбы с допингом в стране.