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Модульный ФАП построят в Калужской области

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В Жуковском районе Калужской области в 2020 году появится модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его установят в деревне Воробьи после обращения местной жительницы к губернатору региона Анатолию Артамонову.

В понедельник, 30 сентября, глава региона провел прием граждан по личным вопросам. Жительница деревни Воробьи попросила установить новый ФАП, объяснив это тем, что старый не отвечает современным требованиям. Также она отметила, что зимой в населенном пункте проживают 400 человек, а летом население увеличивается в разы, пишет газета «Весть».

Артамонов дал соответствующее поручение региональному минздраву и районной администрации. Строительство модульного ФАПа планируют начать весной 2020 года.

Ранее в Людиновском районе Калужской области построили первый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Современное функциональное помещение в деревне Войлово почти готово к вводу в эксплуатацию.

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