Сорваны сроки строительства акушерского пункта в селе под Рязанью

Сроки строительства фельдшерско-акушерского пункта сорвали в селе Столпцы Старожиловского района Рязанской области. Как отметили активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), объект должны были построить к 16 сентября, однако он до сих пор не сдан в эксплуатацию.

Как поясняет РИА «7 новостей», контракт на строительство пункта заключили региональное управление капитального строительства и подрядная организация в июле 2019 года. На проект выделили около 7,8 млн рублей. На эти деньги должны были построить здание ФАП и благоустроить территорию.

Однако общественники, прибывшие в село, увидели, что внутренние работы в здании по-прежнему ведутся, прилегающая территория не обустроена, строительный мусор не убран.

По словам члена регионального штаба ОНФ Дмитрия Кочеткова, по отношению к подрядчику могут быть применены штрафные санкции. Работы необходимо завершить в максимально короткие сроки и сделать так, чтобы впредь не было отставания от графиков.