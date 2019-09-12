Новый модульный ФАП построили в Калужской области

В Людиновском районе Калужской области построили первый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Современное функциональное помещение в деревне Войлово почти готово к вводу в эксплуатацию.

Установка модуля заняла три дня. В здании расположены приемная фельдшера, смотровая и процедурные кабинеты. Также здесь предусмотрены подсобные помещения и санузел. Смонтированы охранная и пожарная сигнализация, система водоснабжения, пишет газета «Весть».

Как отмечает депутат Заксобрания, главврач ЦРБ № 2 Насрул Омарасхабов, в 2019 году планируется построить такие ФАПы в Вербежичах и Манине Людиновского района и в Овсороке Жиздринского района.

Строительство ФАПов ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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