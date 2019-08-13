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Центр ионной терапии появится в Калужской области

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В Обнинске (Калужская область) создадут центр ионной терапии. Это будет первая в России клиника по лечению онкологических заболеваний тяжёлыми ионами углерода.

Центр будет построен на базе НМИЦ радиологии. 5 сентября в рамках Восточного экономическом форума во Владивостоке состоится подписание двустороннего договора между российскими и японскими специалистами. Об этом сообщает газета «Весть». Подобный метод лечения впервые был применен именно в Японии и сегодня там действуют девять центров.

В конце июля главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн выразил мнение, что премирование медработников за выявление рака у пациентов, проходящих медосмотр или диспансеризацию, может повысить эффективность ранней диагностики таких болезней.

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