Систему непрерывного образования запустят в Обнинске

В Обнинске Калужской области разрабатывают концепцию непрерывного образования. Речь идет о развитии распределенного детского технопарка, на который было выделено более 50 млн рублей.

Его основная задача заключается в том, чтобы на базе каждой школы были центры технического творчества. У каждого из них будет своя направленность. Ребята смогут изучать аэрокосмические технологии, биохимию и медицину, робототехнику и многое другое, пишет газета «Весть».

Как сообщалось 2 сентября, в 55-м микрорайоне Обнинска состоялось торжественное открытие новой школы на 1100 учеников. Для уроков технологии в здании оборудованы швейный цех, кабинет домоводства и класс со станками. На пришкольной территории разместили теплицу и оборудовали учебно-опытные зоны для занятий по биологии.