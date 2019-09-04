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Систему непрерывного образования запустят в Обнинске

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В Обнинске Калужской области разрабатывают концепцию непрерывного образования. Речь идет о развитии распределенного детского технопарка, на который было выделено более 50 млн рублей.

Его основная задача заключается в том, чтобы на базе каждой школы были центры технического творчества. У каждого из них будет своя направленность. Ребята смогут изучать аэрокосмические технологии, биохимию и медицину, робототехнику и многое другое, пишет газета «Весть».

Как сообщалось 2 сентября, в 55-м микрорайоне Обнинска состоялось торжественное открытие новой школы на 1100 учеников. Для уроков технологии в здании оборудованы швейный цех, кабинет домоводства и класс со станками. На пришкольной территории разместили теплицу и оборудовали учебно-опытные зоны для занятий по биологии.

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