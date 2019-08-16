Два дома культуры построят в Калужской области

В Калужской области построят два новых центра культурного развития. Работы проводятся в рамках национального проекта «Культура».

Новые дома культуры уже строят в поселке Ферзиково и селе Стрельна в Сухиничском районе. Кроме того, по данным министерства культуры региона, планируется провести капитальный ремонт в домах культуры Дзержинского, Мещовского, Спас-Деменского и Юхновского районов. Об этом сообщает газета «Весть».

На текущий момент проведено более 60% намеченных работ.

Ранее сообщалось, что Калужская область создаст восемь виртуальных концертных залов. Проект позволит жителям региона получить доступ к образцам музыкальной культуры благодаря трансляциям с высоким качеством изображения и звука.