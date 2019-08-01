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Ротонду для выставок установят в калужском парке

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В парке на улице Марата в Калуге появится ротонда — стенд, представлявший регион на международной архитектурной выставке в Москве. Превратить его в арт-объект предложили представители центра компетенций по архитектуре «Толк», сообщает «Ника ТВ».

Жители и гости города смогут увидеть ротонду на ландшафтной выставке, которая пройдет здесь с 12 августа по 2 сентября. По словам архитекторов, этот стенд отлично впишется в пространство сквера по смыслу и функционалу.

Планируется, что ротонда станет небольшим выставочным пространством, передает газета «Весть».

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