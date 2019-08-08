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Оптимизация больниц продолжается в Калужской области

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В рамках рабочей поездки в Мещовский и Сухиничский районы губернатор Калужской области Анатолий Артамонов встретился с коллективами бывших центральных районных больниц. В регионе проходит оптимизация медицинских организаций и кадровое укрепление первичного звена.

В этом году создано шесть межрайонных центров. В частности, к Сухиничской ЦРБ присоединили Мещовскую и Думиничскую больницы. Права и обязанности реорганизованных учреждений перешли к Центральной межрайонной больнице №5. Весь персонал переведут в новое учреждение. На его базе создадут первичное сосудистое отделение неврологического профиля, пишет газета «Весть». На встрече глава региона заявил: «Участковые терапевты и бригады скорой медицинской помощи — два главных звена. Они должны уметь оказать всю необходимую помощь людям».

Ранее в Людиновском районе Калужской области волонтеры-медики помогли обновить очередной фельдшерско-акушерский пункт. Всероссийская акция «Добро в село» состоялась в селе Колчино. С начала года этот выезд стал уже четвертым для калужских студентов.

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