Новые ФАПы открылись в двух поселках в Мурманской области

В Мурманской области в рамках антикризисного плана по здравоохранению раньше срока открылись два фельдшерско-акушерских пункта. О ходе реализации плана и.о. министра здравоохранения региона Дмитрий Панычев доложил на оперативном совещании в правительстве области.

Всего по антикризисному плану выполнено 60% мероприятий. В поселке Мишуково и селе Чаваньга раньше срока открылись ФАПы. В Кольской ЦРБ начали оказывать стационарную гериатрическую медицинскую помощь и высокотехнологичную кардиохирургическую помощь детям с врожденным пороком сердца, пишет ИА «Би-порт».

В областном онкологическом диспансере организовали работу в две смены. Это необходимо для увеличения доступности первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, в филиалах Мурманской городской поликлиники № 2 проводятся доврачебные офтальмологические приемы.