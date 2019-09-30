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Крымские аграрии собрали 33 тыс. т винограда

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В Республике Крым аграрии собрали 33 тыс. т столовых и технических сортов винограда. В четырех районах Крыма сбор урожая завершен. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, сообщает пресс-служба министерства.

По его словам, лидером по урожаю винограда стал Бахчисарайский район, в котором собрано свыше 9 тыс. т. На втором месте Симферопольский район, где собрано 3,3 тыс. т, на третьем — Красногвардейский район с 3 тыс. т, пишет ИА «Крыминформ».

Площади виноградников столовых и технических сортов убраны на 46%. Средняя урожайность составляет 50,4 ц/га.

Министр сельского хозяйства отмечает, что плановый индикатор по валовому сбору урожая винограда в Крыму достигает 70 тыс. т. В случае благоприятных условий ожидается сбор около 80 тыс. т.

Ранее в сентябре эксперты «Роскачества» подготовили рекомендации по выбору белого вина. Самой популярной у потребителей «белой» страной остается Италия. Постепенно набирают популярность и вина России, отметили в организации.

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