Крымские аграрии собрали 33 тыс. т винограда

В Республике Крым аграрии собрали 33 тыс. т столовых и технических сортов винограда. В четырех районах Крыма сбор урожая завершен. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, сообщает пресс-служба министерства.

По его словам, лидером по урожаю винограда стал Бахчисарайский район, в котором собрано свыше 9 тыс. т. На втором месте Симферопольский район, где собрано 3,3 тыс. т, на третьем — Красногвардейский район с 3 тыс. т, пишет ИА «Крыминформ».

Площади виноградников столовых и технических сортов убраны на 46%. Средняя урожайность составляет 50,4 ц/га.

Министр сельского хозяйства отмечает, что плановый индикатор по валовому сбору урожая винограда в Крыму достигает 70 тыс. т. В случае благоприятных условий ожидается сбор около 80 тыс. т.

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