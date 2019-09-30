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Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение акцизов на вино с 2020 года. Документ опубликован в воскресенье, 29 сентября, на официальном портале правовой информации.

Так, акциз на виноградные и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за 1 литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 рублей за 1 литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля.

Одновременно закон относит к подакцизным товарам виноматериалы (за исключением предназначенных для производства дистиллятoв), виноград, используемый для производства вина и шампанского, а также ликерного вина и алкогольных напитков, изготовленных по технологии полного цикла.

При этом документ предусматривает предоставление налогоплательщикам, производящим такие напитки, права на получение налоговых вычетов при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Ранее, 19 сентября, сообщалось, что Госдума приняла закон о бюджетных субсидиях для российских виноградарей и виноделов. Документ уточняет действующее правило Бюджетного кодекса о предоставлении субсидий для возмещения недополученных доходов или затрат в связи с производством и реализацией винодельческих продуктов, произведенных из выращенного в России винограда.

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