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Сбербанк через «дочку» вложил 4 млрд в винный парк в Крыму

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Фото: пресс-служба Корпорации развития Республики Крым
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Сбербанк через «дочку» инвестирует в строительство центра винного туризма под Ялтой. Стоимость проекта ООО «Горизонт-сервис» уже превысила 4 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Корпорации развития РК (структура минэкономразвития Крыма).

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«На данный момент идет строительство объектов, залит фундамент, выполнено 70% монолитных работ. Проект реализуется в соответствии с календарным планом, без отставаний. Прогнозируемая дата запуска — 2022 год», — сообщили в пресс-службе корпорации.

В пресс-службе Сбербанка отказались от официальных комментариев.

Крупные российские компании и банки по-прежнему опасаются открытых инвестиций в Крым из-за возможных санкций. Однако они вкладываются в развитие полуострова через свои малоизвестные дочерние структуры. Например, на полуострове до сих пор нет отделений Сбербанка и многих других кредитных организаций, сотовых операторов, напомнил генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов.

Но развитие экономики Крыма — важная цель государства. Поэтому российский бизнес призывают вкладываться в проекты на полуострове, отмечает он. Например, туристическим бизнесом также занимается принадлежащая «Газпрому» компания «Эколого-туристический центр в Парковом», она владеет пятизвездочным отелем рядом с Ялтой.

Также в Крыму до сих пор работают магазины «Ашан» и «Метро». Введение санкционного режима не стало поводом для сворачивания бизнеса, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. Но большинство компаний –– чьи-то «дочки», добавил он.

Что касается сотовой связи, то российские операторы –– МТС, «Вымпелком», Tele-2 и «Мегафон» –– всё еще не имеют своих сетей в Крыму. В МТС пояснили, что работают в республике через роуминговых партнеров.

После воссоединения Крыма с Россией с 2014 по 2018 год инвестиции в экономику республики увеличились в 11,2 раза — до 296 млрд рублей. Больше половины — это средства частных инвесторов. В 2019 году ожидается дальнейший рост вложений, добавили в пресс-службе Корпорации развития РК.

Подробнее — в материале «Известий»:

Истина в Крыму: Сбербанк через «дочку» вложил 4 млрд в винный парк

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