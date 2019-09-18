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В «Роскачестве» перечислили правила выбора белого вина

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Эксперты «Роскачества» подготовили рекомендации по выбору белого вина. Самой популярной у потребителей «белой» страной остается Италия. Постепенно набирают популярность и вина России, отметили в организации.

Предпочтение стоит отдавать именно стеклянной бутылке, потому что часто «в пакетах» продается не вино, а винные напитки.

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«Роскачество» рекомендует выбирать отечественные вина из винограда, выращенного в России. Такие вина должны иметь на этикетке или контр-этикетке обозначение ЗГУ — «вино защищенного географического указания».

«Защищенное географическое указание Кубань» обозначает, что виноград для этого вина выращен в границах Краснодарского края. Без этой фразы присутствие в названии вина обозначений «крымское» или «кубанское» — не более чем маркетинговая уловка.

Цена вопроса

Цена не гарантирует качество вина, говорится в пресс-релизе поступившем в распоряжение «Известий».

«Согласно данным прошлогоднего исследования «Роскачества» «Винный гид России», некоторые вина ценой порядка 1 тыс. рублей на полке уступали в оценках экспертов более дешевым образцам», — рассказал замглавы организации Илья Лоевский.

При этом, по его словам, вина дешевле 250 рублей лучше обходить стороной.

В магазине стоит обратить внимание на то, где стоит белое вино, которое вы собираетесь купить. На бутылки не должен падать прямой солнечный свет или яркий свет близко расположенной подсветки полки. Для белого вина это не является полезным.

Ранее, в августе, специалисты «Роскачества» предложили считать вино сельскохозяйственным продуктом. В организации полагают, что последующие за подобным решением изменения в требованиях к напитку позволят продвинуть качественную отечественную продукцию.

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