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Россиянам посоветовали не считать цену вина показателем его качества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Замглавы Роскачества Илья Лоевский заявил, что не стоит считать стоимость вина показателем его качества. Об этом он рассказал в интервью агентству «РИА Новости» в пятницу, 30 августа.

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Он уточнил, что у российских потребителей существует мнение, что качественное вино не может стоить дешевле 400-500 рублей. Однако, по его словам, «Винный гид России» Роскачества соответствующий миф опровергает. В этот гид вошло вошло свыше 150 качественных вин стоимостью от 250 до 500 рублей.

«Всего было исследовано 320 образцов, 200 из них получили оценку выше ГОСТ», — сказал Лоевский.

Тем не менее в указанном ценовом диапазоне сложнее найти качественное импортное вино, отметил замруководителя Роскачества. Он пояснил, что в Европе базовые отпускные цены за бутылку ниже, чем в России, однако транспортировка, банковские кредиты импортеров, таможенные пошлины и наценки торговых сетей повышают стоимость продукта в РФ.

«Одно и то же импортное вино в стране производства и в России может отличаться по цене в 3 раза», — подчеркнул Лоевский.

Ранее эксперты «Винного гида России» Роскачества составили советы по выбору вина. Для оценки вина существует 12 параметров. В первую очередь необходимо оценить его внешний вид — при взгляде на просвет напиток должен быть чистым и прозрачным по цвету.

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