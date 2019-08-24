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ЕС пообещал ответить в случае введения США пошлин на французское вино

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что, если США введут торговые пошлины на французские товары, Евросоюз (ЕС) ответит симметрично. Об этом в субботу, 24 августа, пишет ТАСС.

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«Я буду решительно защищать французское вино по многим причинам. Если США введут пошлины на французские товары, ЕС ответит аналогичным образом», — подчеркнул он, ответив, что ЕС не ищет конфронтаций с США, но у него не останется выбора.

По словам Туска, подобные конфликты усугубляют и без того существующие разногласия внутри членов G7.

Ранее в субботу перед вылетом на саммит G7 в Биаррице президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что на импорт французского вина могут быть введены налоги. Отмечается, что Трамп так отреагировал на введенный Парижем цифровой налог, который затрагивает, в частности, американские компании.

11 июня Трамп уже намекал, что готов повысить пошлины на ввоз в США французского вина, поскольку считает американские вина жертвой нечестной конкуренции. Тогда сообщалось, что американские пошлины колеблются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку в зависимости от типа вина и содержания в нем алкоголя, в Европе они составляют от 11 до 29 центов за бутылку.

Торговые отношения между Штатами и Евросоюзом ухудшились после того, как в конце марта 2018 года Вашингтон объявил о введении ввозных пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Для ЕС, а также Канады и Мексики они начали действовать с 1 июня.

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