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Роскачество предложило считать вино сельхозпродуктом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский предложил приравнять отечественное вино к сельскохозяйственным продуктам. По его словам, организация уже давно ведет переговоры с Росалкогольрегулированием и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по этой теме.

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«Вино, конечно, алкогольный напиток, но во всем мире это сельскохозяйственный продукт, а это совершенно другое регулирование и другие требования», — сказал Лоевский журналистам после экскурсии по винзаводу «Массандра» 8 августа.

По его словам, вино должно стать сельскохозяйственным продуктом и иметь соответствующие преференции, в том числе с точки зрения рекламы. Лоевский считает, что это позволит продвигать качественную отечественную продукцию, отмечает «РИА Новости».

6 августа в Роскачестве порекомендовали выбирать вино из российского винограда, поскольку за ту же стоимость оно будет выше качеством, чем вино, произведенное из импортного сырья.

Отмечалось, что для того, чтобы найти российский напиток, необходимо найти на этикетке надпись «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП).

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