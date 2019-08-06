В Роскачестве дали советы по выбору красного вина

Эксперты Роскачества рекомендуют выбирать вино из российского винограда, поскольку за ту же стоимость оно будет выше качеством, чем вино, произведенное из импортного виноматериала. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Чтобы определить, что напиток был произведен в России, необходимо найти на этикетке надпись «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП).

«В России уже сложилось несколько стабильных брендов, из года в год не только показывающих высокое качество вин, но и повышающих уровень качества своей продукции. Если вам понравилось вино из Краснодарского края, запомните название производителя», — отмечается в сообщении.

Кроме того, специалисты уточняют, что хорошие вина необязательно должны быть дорогими. По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин. По итогам исследования виноделен России в недорогом сегменте эксперты рекомендуют вина под марками «Мысхако», «Кубань-Вино», Chateau Tamagne, «Фанагория».

При этом уточняется, что недорогие вина стоит пить в течение двух лет после выпуска, так как выдержка может испортить напиток.