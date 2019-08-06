Прямой эфир

В Роскачестве дали советы по выбору красного вина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты Роскачества рекомендуют выбирать вино из российского винограда, поскольку за ту же стоимость оно будет выше качеством, чем вино, произведенное из импортного виноматериала. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Меньше не наливать: игристое может подорожать почти на четверть
Производители предложили повысить минимальную розничную цену на шампанское до 202 рублей

Чтобы определить, что напиток был произведен в России, необходимо найти на этикетке надпись «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП).

«В России уже сложилось несколько стабильных брендов, из года в год не только показывающих высокое качество вин, но и повышающих уровень качества своей продукции. Если вам понравилось вино из Краснодарского края, запомните название производителя», — отмечается в сообщении.

Кроме того, специалисты уточняют, что хорошие вина необязательно должны быть дорогими. По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин. По итогам исследования виноделен России в недорогом сегменте эксперты рекомендуют вина под марками «Мысхако», «Кубань-Вино», Chateau Tamagne, «Фанагория».

При этом уточняется, что недорогие вина стоит пить в течение двух лет после выпуска, так как выдержка может испортить напиток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт объяснил планы поднять акцизы на вино вместо водки
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении акцизов на вино

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017